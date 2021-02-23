В Оренбургской области на магистральном газопроводе произошел взрыв

ТАСС, 23 февраля. Прорыв произошел на магистральном газопроводе в Илекском районе Оренбургской области. Пострадавших нет, сообщили журналистам в ГУ МЧС по области.

"23 февраля в 10:40 поступило сообщение о порыве магистрального газопровода по адресу: Илекский район, в 6-7 км от села Мухраново. Пострадавших и погибших нет", - сказали в пресс-службе.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе правительства области, на газопроводе произошел взрыв. "По предварительной информации, газопровод принадлежит ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург". На место выехали спасатели, региональные службы, специалисты минприроды области, газовики, экологи. Сейчас идет мобилизация сил для ликвидации аварии", - сообщили в пресс-службе, добавив, что в ближайшее время состоится заседание межведомственного штаба, работу координирует губернатор Денис Паслер.

В МЧС России сообщили, что после взрыва на магистральном газопроводе начался пожар.

"Произошел порыв магистрального газопровода с последующим возгоранием. Пострадавших нет", - сказали в пресс-службе.

Источник ТАСС в экстренных службах уточнил, что на газопроводе происходит факельное горение.

В новость были внесены изменения (11:42 мск) - добавлены подробности