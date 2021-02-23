Таксист распылил в пассажиров газ из перцового баллончика в ходе конфликта в центре Москвы

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Водитель такси распылил содержимое перцового баллончика в пассажиров во время конфликта в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"На Краснопресненской набережной 37-летний водитель такси в ходе конфликта с двумя пассажирами распылил им в лицо газ из перцового баллончика. Все участники конфликта были доставлены в отдел полиции для дальнейшего разбирательства", - сказал собеседник агентства.

По данному факту проводится проверка. Устанавливаются причины конфликта.