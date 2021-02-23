СМИ: власти Индии признают погибшими более 130 человек, пропавших при сходе ледника

НЬЮ-ДЕЛИ, 23 февраля. /ТАСС/. Власти штата Уттаракханд в Индии, где 7 февраля произошел сход ледника, инициировали процесс признания погибшими более 130 человек, пропавших без вести во время стихийного бедствия. Об этом сообщила во вторник газета Times of India со ссылкой на представителей местных властей.

По этой информации, правительство штата выпустило официальное уведомление, которое позволяет родственникам пропавших обратиться за свидетельством о смерти. В соответствии с индийскими законами, лица, пропавшие без вести в катастрофе, официально объявляются погибшими, если о них не было никакой информации семь лет. Однако в данном случае решено не соблюдать эту норму, чтобы семьи погибших могли получить компенсацию от властей, указывает издание.

Правительство штата ранее объявило о выплате компенсации родственникам погибших в размере 400 тыс. рупий (около $5,5 тыс.), а центральное правительство в свою очередь обязалось выплатить по 200 тыс. рупий (около $2,75 тыс.).

Тем временем, как сообщает во вторник телеканал India TV, число тел погибших, обнаруженных в ходе спасательных работ, достигло 70. Кроме того, обнаружены фрагменты еще 29 тел.

21 февраля местная полиция сообщала об обнаружении 67 тел погибших.

Ледник сошел утром в воскресенье 7 февраля в округе Чамоли в долине реки Дхаулиганги. В этом районе сооружается гидроэлектростанция мощностью 520 МВт. Плотина на проекте, который считается одним из важнейших для развития этого горного региона, полностью разрушена. Также разрушены пять мостов, пострадал и другой гидроэнергетический проект ниже по течению. Поисково-спасательную операцию в пострадавших от стихии районах проводят несколько бригад Национальных сил реагирования на стихийные бедствия, а также пограничники и местные спасатели.