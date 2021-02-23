После взрыва на газопроводе "Союз" в Оренбургской области прекращен транзит в Казахстан

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Транзит газа в Казахстан прекращен после взрыва на участке трубопровода "Союз" в Оренбургской области, сообщается в Telegram-канале Минэнерго РФ. Уточняется, что газоснабжение потребителей происходит из баллона на газопроводе Оренбург-Новопсков.

"В 08:49 персоналом [магистрального газопровода Оренбург - Новопсков] отключен участок газопровода от нулевого до 123-го километра магистрального газопровода "Союз" <...> Прекращен транзит газа через ГИС "Алексеевка" на территорию Республики Казахстан. Газоснабжение потребителей осуществляется из баллона газопровода Оренбург - Новопсков, - говорится в сообщении. - Причина: повреждение газопровода на 108-м километре газопровода "Союз" диаметром 1 400 с возгоранием газа. Пострадавших нет".

По данным министерства, сейчас происходит выгорание газа на поврежденном участке. Источник ТАСС в экстренных службах уточнил, что на газопроводе происходит факельное горение.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе "Газпром трансгаз Екатеринбург", которому принадлежит трубопровод, на место "выехала бригада в составе 12 человек и четырех единиц техники". В ГУ МЧС по Оренбургской области уточнили журналистам, что работают 54 человека и 16 единиц техники (34 человека и девять единиц техники от МЧС), развернут оперативный штаб.