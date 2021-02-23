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В Турции задержана гражданка Франции, разыскиваемая Интерполом за причастность к ИГ

Анатолийское агентство отмечает, что она пыталась связаться с посольством Франции, чтобы вернуться на родину

АНКАРА, 23 февраля. /ТАСС/. Силы безопасности Турции задержали гражданку Франции, разыскиваемую по линии Интерпола по обвинению в причастности к запрещенной в РФ террористической группировке "Исламское государство" (ИГ). Об этом сообщило во вторник Анатолийское агентство.

По его данным, женщина была задержана в ходе спецоперации сотрудников отдела по борьбе с терроризмом в Анкаре.

Задержанной является Сара Талиб, которая уехала из Франции, чтобы вступить в ряды ИГ.

Анатолийское агентство отмечает, что она пыталась связаться с посольством Франции, чтобы вернуться на родину, однако силы безопасности республики задержали ее в 200 метрах от дипмиссии.

 

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Решением Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 г. группировка "Исламское государство" (до 2014 г. - "Исламское государство Ирака и Леванта", ИГИЛ) признана террористической организацией. Ее деятельность в России запрещена.

Решением Верховного суда РФ от 14 февраля 2003 г. движение "Талибан" признано террористической организацией. Его деятельность в России запрещена.

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ТурцияФранция
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