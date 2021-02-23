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Дело экс-замглавы Генштаба ВС Арсланова передали в центральный аппарат СК

По словам источника ТАСС, надзор за ходом дела будет осуществлять Генеральная прокуратура
Халил Арсланов Владимир Гердо/ТАСС
Описание
Халил Арсланов
© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Дело бывшего заместителя начальника Генштаба ВС РФ генерал-полковника Халила Арсланова, обвиняемого в ряде преступлений коррупционной направленности, передано из Главного военно-следственного управления в центральный аппарат СК РФ для дальнейшего расследования. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Дело самого Арсланова и нескольких человек, проходящих по его делу обвиняемыми, передано в центральный аппарат СК РФ для дальнейшего расследования. Надзор за его ходом будет осуществлять Генеральная прокуратура РФ", - отметил собеседник агентства.

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