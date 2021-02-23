Снижение подачи газа затронуло более 10 тыс. человек в Оренбургской области

ТАСС, 23 февраля. Снижение подачи газа затронуло порядка 10,7 тыс. человек в результате взрыва, который произошел утром во вторник на газопроводе "Союз" в Оренбургской области. Об этом сообщил журналистам глава региона Денис Паслер.

"Предварительно оба магистральных трубопровода повреждены. По магистральной части произошли переключения. По низкой части мы наблюдаем, что порядка 10 700 абонентов подвержены снижению подачи газа в дома, есть проблемы. <...> Мы направили передвижные установки, которые смогут через ГРП (газораспределительный пункт, - прим. ТАСС) подпитать жителей", - сказал он.