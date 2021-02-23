{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Татарстане четыре человека погибли при столкновении легковых автомобилей

ДТП произошло на автодороге Рыбная Слобода - Кутлу-Букаш

КАЗАНЬ, 23 февраля. /ТАСС/. Легковые автомобили столкнулись на участке автодороги Рыбная Слобода - Кутлу-Букаш в Татарстане, погибли четыре человека. Об этом во вторник журналистам сообщили в пресс-службе МВД по республике.

"Приблизительно в 11:50 мск на 3-м км автодороги Рыбная Слобода - Кутлу-Букаш водитель автомобиля Kia, по предварительным данным, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Lada. В результате ДТП водитель автомобиля Kia, а также водитель автомобиля Lada и его два пассажира от полученных травм скончались на месте происшествия", - говорится в сообщении.

Теги
РоссияТатарстан
Снижение подачи газа затронуло более 10 тыс. человек в Оренбургской области
По словам губернатора Дениса Паслера, в результате взрыва повреждены, предварительно, оба магистральных трубопровода
Читать полностью