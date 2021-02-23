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УФСИН начало проверку по факту новых видеоматериалов с избиениями в Ярославской ИК-1

Ранее "Новая газета" опубликовала видео, на котором сотрудники колонии избивают заключенного. По данным СМИ, через несколько недель после этого мужчина умер в больнице
Исправительная колония №1 в Ярославле Сергей Метелица/ТАСС
Описание
Исправительная колония №1 в Ярославле
© Сергей Метелица/ТАСС

ТАСС, 23 февраля. Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Ярославской области проверит опубликованные во вторник на сайте "Новой газеты" видео с избиением сотрудниками исправительной колонии (ИК) №1 заключенного, который умер спустя несколько недель после этого. Об этом во вторник сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

"По факту появления в интернете видеозаписей из ярославской колонии №1 в УФСИН России по Ярославской области проводится проверка", - говорится в сообщении.

Уточняется, что материалы будут направлены в следственные органы для дачи правовой оценки и принятия процессуального решения.

Во вторник утром "Новая газета" опубликовала видеоматериалы по совместному расследованию с адвокатами фонда "Общественный вердикт" (признан в РФ НКО-иноагентом), согласно которому гражданин Грузии Важа Бочоришвили умер после избиений в ИК-1 сотрудниками колонии. По данным расследования, в мае 2016 года Бочоришвили направили в ярославскую ИК-1, где он подвергся жестокому избиению дубинками. После пыток его перевели в тяжелом состоянии в больницу города Рыбинска, где ему потребовалась пересадка печени, на которую он не мог рассчитывать из-за гражданства. Бочоришвили умер в больнице.

Ранее уполномоченный по правам человека в Ярославской области Сергей Бабуркин запросил у ФСИН информацию о том, была ли ранее известна попавшая на видео ситуация с Бочоришвили и какие меры принимались для ее решения.

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РоссияЯрославская область
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