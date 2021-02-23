Режим ЧС ввели в одном из районов Оренбургской области после взрыва на газопроводе "Союз"

ТАСС, 23 февраля. Режим чрезвычайной ситуации ввели в Илекском районе Оренбургской области, где утром во вторник произошел взрыв на газопроводе, сообщил журналистам первый вице-губернатор, первый зампредседателя областного правительства, министр сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности Сергей Балыкин.

"В Илекском районе [введен] режим чрезвычайной ситуации - это район, где произошел взрыв на газопроводе", - сказал Балыкин.

По его словам, во все села Илекского и Ташлинского районов газ подается, "хотя падает давление". Службы Уралтрансгаза уже начали ремонтные работы, поставлена задача в течение шести часов устранить аварию. "Затем в течение нескольких часов уже межрегионгаз будет осуществлять подачу газа в дома. Ситуация находится под контролем", - отметил Балыкин.

Взрыв на газопроводе "Союз", который принадлежит ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург", произошел в Оренбургской области утром во вторник. Погибших и пострадавших нет. На месте работают спасатели, региональные службы, специалисты Минприроды области, газовики, экологи.