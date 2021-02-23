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СК возбудил дело после публикации новых видео с избиениями в ярославской ИК-1

Следствие устанавливает обстоятельства инцидента и лиц, причастных к совершению преступления
© Артем Геодакян/ТАСС, архив

ТАСС, 23 февраля. Следователи возбудили уголовное дело после публикации на сайте "Новой газеты" видео с избиением сотрудниками исправительной колонии (ИК) №1 заключенного, который умер спустя несколько недель после этого. Об этом во вторник сообщили ТАСС в пресс-службе СУ СК РФ по Ярославской области.

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"По сообщению средств массовой информации о нанесении побоев осужденным, отбывающим наказание в виде лишения свободы в одной из колоний, расположенных в Ярославской области, следственными органами СК России по Ярославской области возбуждено уголовное дело по ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий" - прим. ТАСС)", - говорится в сообщении.

Уточняется, что следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, а также лиц, причастных к совершению преступления.

Ранее управление Федеральной службы исполнения наказаний по Ярославской области начало проверку по факту появления в сети видеозаписей.

Во вторник утром "Новая газета" опубликовала видеоматериалы по совместному расследованию с адвокатами фонда "Общественный вердикт" (признан в РФ НКО-иноагентом), согласно которому гражданин Грузии Важа Бочоришвили умер после избиений в ИК-1 сотрудниками колонии. По данным расследования, в мае 2016 года Бочоришвили направили в ярославскую ИК-1, где он подвергся жестокому избиению дубинками. После пыток его перевели в тяжелом состоянии в больницу города Рыбинска, где ему потребовалась пересадка печени, на которую он не мог рассчитывать из-за гражданства. Бочоришвили умер в больнице.

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