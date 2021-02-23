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Шесть человек пострадали в ДТП на Ставрополье

Предварительной причиной аварии назвали столкновение на встречной полосе легкового автомобиля ВАЗ с автомобилем Renault Logan

СТАВРОПОЛЬ, 23 февраля. /ТАСС/. Шесть человек, среди которых трое детей, пострадали в столкновении двух легковых автомобилей на Ставрополье. Об этом ТАСС сообщили во вторник в краевом управлении ГИБДД.

"В Предгорном муниципальном округе произошло столкновение двух легковых автомобилей. Травмы получили шесть человек, в их числе трое несовершеннолетних", - пояснил собеседник агентства.

По предварительным данным, причиной аварии мог стать выезд на встречную полосу легкового автомобиля ВАЗ, который столкнулся с автомобилем Renault Logan. Трое пострадавших детей находились в автомобиле Renault без детских удерживающих устройств. Обстоятельства происшествия уточняются.

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РоссияСтавропольский край
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