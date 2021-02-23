Шесть человек пострадали в ДТП на Ставрополье

СТАВРОПОЛЬ, 23 февраля. /ТАСС/. Шесть человек, среди которых трое детей, пострадали в столкновении двух легковых автомобилей на Ставрополье. Об этом ТАСС сообщили во вторник в краевом управлении ГИБДД.

"В Предгорном муниципальном округе произошло столкновение двух легковых автомобилей. Травмы получили шесть человек, в их числе трое несовершеннолетних", - пояснил собеседник агентства.

По предварительным данным, причиной аварии мог стать выезд на встречную полосу легкового автомобиля ВАЗ, который столкнулся с автомобилем Renault Logan. Трое пострадавших детей находились в автомобиле Renault без детских удерживающих устройств. Обстоятельства происшествия уточняются.