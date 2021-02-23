"Газпром" начал восстановительные работы на газопроводе в Оренбургской области

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. "Газпром трансгаз Екатеринбург" приступил к восстановительным работам после аварии на газопроводе в Оренбургской области. Об этом говорится в сообщении компании.

"Подразделения и техника "Газпром трансгаз Екатеринбург" прибыли на место и приступили к восстановительным работам", - сказали в службе по связям с общественностью и СМИ ООО "Газпром трангсгаз Екатеринбург".

23 февраля около 07:30 мск в Оренбургской области на участке 108-го км магистрального газопровода "Союз" произошел разрыв с возгоранием. В результате происшествия также была нарушена работа расположенного рядом магистрального газопровода "Оренбург - Новопсков".

"Для обеспечения потребителей газом используются альтернативные маршруты Единой системы газоснабжения. В некоторых районах Оренбургской области газ доставляется на газораспределительные станции с помощью автогазозаправщиков", - отмечает "Газпром трансгаз Екатеринбург".

Также временно прекращен транзит газа по газопроводам "Союз" и "Оренбург - Новопсков" через территорию Казахстана.

О газопроводе

Газопровод "Союз" проходит через территорию России, Казахстана. Общая протяженность газопровода - 2 750 км, в том числе 300 км подходит по территории Казахстана и 1 568 км - по территории Украины.

Ранее сообщалось, что в результате взрыва на газопроводе "Союз" с последующим возгоранием никто не пострадал, так как участок, где произошел инцидент, находится вдалеке от населенных пунктов. К настоящему времени утечка газа ликвидирована. По предварительным оценкам, на ремонт участка потребуется два дня.

В Илекском районе Оренбургской области введен режим чрезвычайной ситуации.