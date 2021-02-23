В Бурятии задержали водителя, сбившего насмерть двух подростков в Улан-Удэ

УЛАН-УДЭ, 23 февраля. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов Бурятии задержали водителя иномарки, сбившего насмерть на пешеходном переходе двух подростков, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщается во вторник на сайте следственного управления СК РФ по Бурятии.

"Задержан водитель автомобиля, подозреваемый в наезде на двух подростков со смертельным исходом, 37-летний мужчина, который, по предварительным данным, незадолго до дорожно-транспортного происшествия совершил угон автомобиля у своего родственника", - говорится в сообщении.

ДТП произошло около 19:00 по местному времени (14:00 мск) рядом с железнодорожным вокзалом в Улан-Удэ. Водитель Lexus RX 350 совершил наезд на девушку и юношу 2004 года рождения, переходивших дорогу на регулируемом пешеходном переходе. Пострадавшие погибли на месте ДТП, водитель оставил автомобиль и скрылся.

По данным следствия, сообщение об угоне машины поступило днем, примерно за три часа до смертельного ДТП. Машину у владельца угнал брат его сожительницы. "Спустя несколько часов злоумышленник, двигаясь на угнанной машине в темное время суток без включенных фар и габаритных огней, на регулируемом пешеходном переходе совершил наезд на мальчика и девочку, после чего без торможения продолжил движение, остановился и бросил поврежденный автомобиль лишь на следующем перекрестке, после чего попытался скрыться", - отметили в региональном следственном управлении.

Возбуждено уголовное дело по п. "б", ч. 6 ст. 264 УК РФ ("Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее смерть двух лиц, сопряженное с оставлением места происшествия"). "У подозреваемого взяты необходимые образцы для проведения медицинских исследований на предмет наличия спирта или наркотиков в организме", - говорится в сообщении следственного управления.