На месте прорыва газопровода в Оренбургской области установили заглушку

ТАСС, 24 февраля. Заглушка установлена на месте аварии на магистральном газопроводе в Илекском районе Оренбургской области. Как сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по Оренбургской области, сейчас специалисты начали заполнение системы.

В пресс-службе областного правительства также сообщили о завершении работ по восстановлению газоснабжения. "Руководство ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" доложило губернатору Денису Паслеру о начале продувки системы перед подачей газа в основную магистраль. В ближайшее время газоснабжение после аварии, произошедшей 23 февраля на магистральном газопроводе, будет восстановлено в Новосергиевском, Ташлинском и Илекском районах и Соль-Илецком городском округе", - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале.

Как сообщал ТАСС, во вторник утром в Оренбургской области на участке 108-го км магистрального газопровода "Союз" произошел прорыв с возгоранием. В результате происшествия также была нарушена работа расположенного рядом магистрального газопровода "Оренбург - Новопсков".

Без газа остались 863 частных дома в пяти населенных пунктах, в которых проживают 1 820 человек, включая 498 детей. Газоснабжения также лишились 11 социально значимых учреждений: школы, детские сады, фельдшерско-акушерские пункты. Также временно прекращен транзит газа по газопроводам "Союз" и "Оренбург - Новопсков" через территорию Казахстана.