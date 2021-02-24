СМИ: протаранившему на пикапе ворота резиденции премьера Канады грозит шесть лет тюрьмы

ОТТАВА, 24 февраля. /ТАСС/. Прокурор требует шесть лет лишения свободы для мужчины, который протаранил на своем пикапе ворота, ведущие к резиденции канадского премьер-министра Джастина Трюдо. Об этом во вторник сообщил телеканал CBS.

Инцидент произошел 2 июля 2020 года. Тогда рано утром 46-летний резервист армии Канады Кори Харрен на своем автомобиле протаранил ворота комплекса Ридо-Холл, на территории которого находится особняк Трюдо. Он был задержан полицией недалеко от дома премьер-министра, а в его машине было обнаружено огнестрельное оружие. Трюдо в момент инцидента не находился в резиденции.

По данным CBC, прокурор требует для Харрена шесть лет тюрьмы и пожизненный запрет на владение огнестрельным оружием. В частности, его обвиняют в угрозе премьер-министру и нарушении правил ношения и хранения оружия.

Защита обвиняемого надеется, что им удастся снизить срок лишения свободы до трех лет. Кроме того, Харрену предстоит возместить ущерб за разбитые ворота в размере 100 тыс. канадских долларов ($79 тыс.). Как ожидается, суд примет решение 10 марта.