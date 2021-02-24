Вертолет с пассажирами совершил вынужденную посадку в тундре в Красноярском крае

ТАСС, 24 февраля. Вертолет Ми-8, на борту которого находилось три члена экипажа и 16 пассажиров, совершил вынужденную посадку на севере Красноярского края. Об этом ТАСС сообщил начальник регионального координационного центра поиска и спасания Виктор Дрегер.

"Вертолет Ми-8 авиакомпании "НорильскАвиа" выполнял полет по нефтепроводу. У него на борту находилось три члена экипажа, 16 пассажиров и около 500 кг груза <...> В 10:45 (06:45 мск) совершил вынужденную посадку. Посадку выполнил благополучно", - сказал Дрегер.

На место вынужденной посадки направлен спасательный борт. Еще два вертолета готовятся к вылету.

"В настоящий момент в 11:25 (7:25 мск) вылетел поисковый борт туда из Норильска. Еще два вертолета готовятся к вылету", - сказал Дрегер, добавив, что место вынужденной посадки вертолета известно. По его словам, температура воздуха в районе вынужденной посадки составляет минус 34 градуса.

"Нам главное - не заморозить людей", - подчеркнул он. Дрегер добавил, что всех людей одним вертолетом вывезти невозможно, поэтому к отправке готовятся еще два борта. Местные жители сообщили ТАСС, что с пассажирами вертолета есть телефонная связь. Люди в порядке, ожидают прибытия вертолета. Среди пассажиров пятеро детей.

В Западно-Сибирской транспортной прокуратуре сообщили ТАСС, что это был рейс по маршруту Дудинка - Усть-Авам, через 28 километров после вылета экипаж принял решение посадить воздушное судно из-за технической неполадки. Пострадавших нет. По факту вынужденной посадки вертолета проводится проверка. "Норильская транспортная прокуратура по данному факту начала проверку исполнения законодательства о безопасности полетов. Рейс внутрирайонный, пассажирский рейс", - сказали в пресс-службе.

В новость были внесены изменения (08:48 мск) - добавлены подробности.