На Сахалине возбудили уголовное дело после избиения воспитанницы школы-интерната

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 24 февраля. /ТАСС/. Уголовное дело о халатности возбуждено на Сахалине после конфликта между воспитанницами школы-интерната "Радуга", в результате которого была избита одна из девушек. Об этом в среду сообщили журналистам в пресс-службе прокуратуры Сахалинской области.

"Материалы прокурорской проверки направлены в Поронайский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Сахалинской области. По результатам их рассмотрения по факту халатности со стороны должностных лиц образовательного учреждения возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ ("Халатность")", - рассказали в пресс-службе.

Ссора между двумя воспитанницами школы-интерната в Смирныховском районе (центральная часть Сахалина) произошла 21 февраля. Они подрались, после чего одна из них сбежала, но вскоре была найдена и снова доставлена в учреждение. При этом образовательное учреждение не поставило правоохранительные органы в известность о произошедшем инциденте и самовольном уходе несовершеннолетней. Поиск убежавшей девушки происходил только собственными силами интерната. После ее возвращения никто ничего не предпринял для безопасности девушки. Произошла еще одна драка, в результате чего беглянку избили. Сейчас она в больнице.

Ранее в прокуратуре области журналистам сообщали, что проведенная после инцидента проверка выявила нарушения. В частности, охранник не принял меры по прекращению драки, само происшествие было зафиксировано камерами видеонаблюдения. Помимо этого, охранная деятельность осуществляется лицом, не имеющим на то разрешения.