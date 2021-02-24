В подмосковной деревне Жуковка загорелась хозпостройка на территории ресторана "Причал"

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Пожар произошел на территории ресторана "Причал" в деревне Жуковка на площади 60 кв. м. Об этом ТАСС в среду сообщил источник в экстренных службах.

"Поступило сообщение о пожаре в ресторане "Причал" на Ильинском шоссе. Пожарные, прибыв на место, установили, что горит деревянное строение на площади 60 кв. метров", - сказал собеседник агентства. По данным источника, есть угроза перехода огня на два рядом стоящих строения, которые находятся под одной крышей.

В пресс-службе подмосковного ГУ МЧС России подтвердили ТАСС информацию о пожаре в ресторане "Причал". "По уточненным данным, происходит возгорание хозяйственной постройки на территории ресторана, ее площадь 60 кв. метров", - добавили в главке.

Ресторан "Причал" принадлежит первому российскому ресторатору и известному предпринимателю Аркадию Новикову.

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