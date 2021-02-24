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Обрушение на Норильской обогатительной фабрике
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Директора Норильской обогатительной фабрики задержали по делу об обрушении

В результате инцидента погибли трое рабочих
Норильская обогатительная фабрика Денис Кожевников/ТАСС
Описание
Норильская обогатительная фабрика
© Денис Кожевников/ТАСС

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Следователи задержали директора Норильской обогатительной фабрики по делу об обрушении, в результате которого погибли трое рабочих и пятеро пострадали. Об этом журналистам сообщили в среду в пресс-службе Следственного комитета РФ.

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Что известно об обрушении на норильской фабрике

​​​​"На основании анализа собранных доказательств принято решение о задержании директора Норильской обогатительной фабрики, который, как считает следствие, достоверно знал об аварийном и ограниченно работоспособном состоянии элементов здания дробильного цеха, при этом не принял мер по приостановлению работ, производящихся с нарушением требований промышленной безопасности", - говорится в сообщении. В результате это привело к обрушению конструкции узла перегрузки руды и двух прилегающих надземных пешеходных галерей.

В СК отметили, что еще в 2018 году было получено заключение московских специалистов о том, что часть конструкций здания цеха находится в ограниченно работоспособном состоянии. Они рекомендовали устранить выявленные дефекты и повреждения до декабря 2019 и декабря 2020 года. Но эти работы так и не были выполнены.

В рамках расследования дела о нарушениях при ведении строительных работ, приведших к обрушению строительных конструкций здания склада дробления руды Норильской обогатительной фабрики, арестованы ее главный инженер и начальник отдела по техническому надзору. Были задержаны начальник цеха дробления руды Норильской обогатительной фабрики и сотрудник строительно-ремонтного треста.

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РоссияОбрушение на Норильской обогатительной фабрике
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