Циклон повредил свыше 200 зданий в Хабаровском крае

ХАБАРОВСК, 24 февраля. /ТАСС/. Свыше 200 зданий в 12 населенных пунктах Хабаровского края получили повреждения в результате снежного циклона, который обрушился на регион на прошлой неделе, сообщается в понедельник на сайте регионального правительства.

"Сейчас на территориях Советско-Гаванского, Ванинского и Нанайского районов действует межмуниципальный режим ЧС. В Комсомольском районе ущерб был минимальный, поэтому местные власти режим ЧС отменили. На остальных территориях работают оценочные комиссии. По их подсчетам масштабы разрушений оказались намного [больше], чем по предварительным данным. К примеру, вместо 45 поврежденных кровель теперь речь уже идет о 236 зданиях, где ветром либо сломало кровлю, либо выбило стекла или оборвало части фасада. Ущерб причинен 12 поселениям", - говорится в сообщении.

Из-за циклона, который принес сильные снегопады и ветер на территорию Хабаровского края, было закрыто движение по некоторым дорогам, не работала паромная переправа, оказались нарушены электроснабжение и подача тепла, были задержаны внутренние авиарейсы. Сильнее остальных пострадали Советско-Гаванский и Ванинский районы, где ветер повредил крыши зданий, выбил окна, повалил опоры и вышки связи.

В районах работают оценочные комиссии. Региональные власти оказывают помощь пострадавшим территориям. По решению врио главы края Михаила Дегтярева в Ванинский и Советско-Гаванский районы из краевого резерва материальных ресурсов было отправлено 1200 листов шифера, 1,4 км электрического провода.

Сейчас во всех 54 населенных пунктах края, где в период непогоды возникли перебои со светом, электро- и теплоснабжение восстановлено.