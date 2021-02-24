Мужчина умер в отделе полиции в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 февраля. /ТАСС/. Свердловские следователи проводят проверку из-за смерти мужчины в отделе полиции №13 Екатеринбурга. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СК РФ.

Инцидент произошел 22 февраля. В ведомстве уточнили, что, по предварительным данным, смерть мужчины не носила криминальный характер.

Как сообщил руководитель пресс-службы главка МВД Валерий Горелых, 40-летнего жителя Артинского района, ранее судимого за кражу, привез в отделение наряд ППС.

"На территории дачных участков мужчина находился в легковом автомобиле еще с двумя жителями Артей, также ранее судимыми, при осмотре места происшествия сыщики обнаружили шприцы. По оперативным данным, в областной центр задержанные прибыли для приобретения "дозы". Всех троих доставили в отдел полиции №13 и привлекли к административной ответственности за мелкое хулиганство и отказ от прохождения освидетельствования на состояние наркотического опьянения", - сообщил Горелых.

По его данным, вечером в райотделе мужчина пожаловался на плохое самочувствие, его доставили в городскую больницу №20. На следующий день он отказался от госпитализации, и его снова привезли в дежурную часть. Позже мужчине вновь стало плохо, и он умер до приезда медиков. Горелых сообщил, что, по предварительным данным, причиной смерти могло стать отравление наркотиками или проблемы с сердцем.