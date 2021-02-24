В Каспийске 21 человека госпитализировали с признаками отравления

МАХАЧКАЛА, 24 февраля. /ТАСС/. Свыше 20 человек госпитализированы в городе Каспийске в Дагестане с признаками пищевого отравления, сообщил ТАСС в среду источник в администрации города.

"В центральную городскую больницу города Каспийск с подозрением на острую кишечную инфекцию поступил 21 человек, из них 19 - дети в возрасте от трех месяцев до 14 лет и двое взрослых. Основные признаки отравления - температура, тошнота, рвота", - сказал собеседник.

Все обратившиеся перенаправлены для госпитализации в кожно-венерологический диспансер в Махачкале, отметил источник. В пресс-службе прокуратуры республики ТАСС сообщили, что организована проверка по массовому отравлению.