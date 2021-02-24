В Иркутской области школьница умерла от удара током, взяв в ванну телефон

ИРКУТСК, 24 февраля. /ТАСС/. В городе Братске Иркутской области от удара током умерла девочка 2008 года рождения, она принимала ванну с телефоном в руках. Началась доследственная проверка, сообщила в среду пресс-служба регионального управления СК.



"Следователями СКР установлено, что девочка пошла принимать ванну с мобильным телефоном. На месте происшествия в руках несовершеннолетней был обнаружен провод зарядного устройства, подключенного в сеть. По результатам проведенной судебно-медицинской экспертизы установлено, что причиной смерти стала электротравма. По данному факту следственным отделом проводится доследственная проверка", - говорится в сообщении.



Следователи устанавливают обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.



Аналогичный случай произошел в Братске в декабре 2018 года. Тогда от удара током умерла 15-летняя чемпионка России по панкратиону. Она взяла с собой в ванну смартфон и поставила его заряжаться. Телефон упал в воду.