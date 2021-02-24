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Три человека погибли при столкновении легкового автомобиля и грузовика в Тверской области

Авария произошла на трассе Торжок - Осташков

ТАСС, 24 февраля. Легковая машина столкнулась с грузовиком в Тверской области утром в среду. В результате ДТП погибли три человека, еще один человек пострадал, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления МВД.

"Авария произошла около 09:30 мск на 9-м километре автодороги Торжок - Осташков. В результате ДТП погибли водитель и два пассажира легковой машины, пострадал водитель грузовика", - сказали в пресс-службе.

По предварительным данным, легковая машина выехала на обочину, затем ее отбросило на полосу встречного движения, где произошло столкновение с большегрузом. На месте аварии работают сотрудники полиции, проводится проверка всех обстоятельств совершения ДТП, добавили в пресс-службе.

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