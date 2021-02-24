В Петербурге суд прекратил дело инвалида по зрению, задержанного на акции в январе

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 февраля. /ТАСС/. Петроградский районный суд Санкт-Петербурга прекратил производство по административному делу задержанного на несогласованной акции 31 января Юрия Семенова, который является практически незрячим и имеет инвалидность. Об этом сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов города.

"Петроградский районный суд Санкт-Петербурга рассмотрел материалы дела в отношении Юрия Семенова, которому вменялось совершение правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.2.2 КоАП РФ ("Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка"). Суд производство прекратил", - говорится в сообщении.

Дело прекратили из-за того, что суд установил отсутствие состава правонарушения. Согласно материалам дела, 31 января Семенов находился в центре города и принимал участие в несогласованной акции.

На суде установили, что Семенов является инвалидом II группы, у него практически отсутствует зрение. Он пояснил суду, что в этот день он посещал центр реабилитации инвалидов по зрению и шел мимо шумного места, однако не видел, что там происходит. "В какой-то момент к нему подошли сотрудники полиции и его задержали. Рядом с ним были какие-то люди, кто они и что делали, он не видел", - отмечается в сообщении пресс-службы.

Несогласованные акции прошли в Петербурге 23 и 31 января, а также 2 февраля. Суды отправили под административный арест более 350 человек, более 650 оштрафовали.