Пожар потушен на территории ресторана "Причал" на Ильинском шоссе в Подмосковье

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали возгорание на территории ресторана "Причал" в подмосковной Жуковке. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.

"В 11:15 объявлена полная ликвидация пожара", - сказал собеседник агентства.

Информация о пожаре на территории ресторана "Причал" на Ильинском шоссе поступила утром в среду. Там загорелась хозяйственная постройка на площади 60 кв. м. В 10:37 пожарным удалось локализовать распространение огня. Информация о пострадавших не поступала.

Ресторан "Причал" принадлежит первому российскому ресторатору и известному предпринимателю Аркадию Новикову.