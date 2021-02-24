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Пожар потушен на территории ресторана "Причал" на Ильинском шоссе в Подмосковье

Информация о пострадавших не поступала

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали возгорание на территории ресторана "Причал" в подмосковной Жуковке. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.

"В 11:15 объявлена полная ликвидация пожара", - сказал собеседник агентства.

Информация о пожаре на территории ресторана "Причал" на Ильинском шоссе поступила утром в среду. Там загорелась хозяйственная постройка на площади 60 кв. м. В 10:37 пожарным удалось локализовать распространение огня. Информация о пострадавших не поступала.

Ресторан "Причал" принадлежит первому российскому ресторатору и известному предпринимателю Аркадию Новикову.

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