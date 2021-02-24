В Пензе два человека погибли от отравления угарным газом

ТАСС, 24 февраля. Следователи возбудили уголовное дело после смерти супружеской пары в Пензе, предположительно, от отравления угарным газом. Кроме того, с признаками отравления госпитализирована девочка 2010 года рождения, говорится в сообщении на сайте следственного управления СК РФ по региону.

"По факту смерти супружеской пары возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам")", - отмечается в сообщении.

Тела мужчины и его супруги нашли родственники в квартире дома на улице Высокой. Девочку 2010 года рождения госпитализировали, ей оказывается медицинская помощь.