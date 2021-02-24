В Саратове возбудили дело после столкновения машин скорой помощи и полиции

САРАТОВ, 24 февраля. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело после ДТП с участием автомобилей скорой медицинской помощи и полиции в Саратове. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Саратовской области.

"По факту ДТП с участием автомобилей скорой медицинской помощи и полиции возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека")", - говорится в сообщении, опубликованном пресс-службой.

По данным следствия, 23 января водитель скорой помощи с включенными мигалками ехал по улице Кутякова по направлению к улице Рахова. Он перевозил 62-летнего пациента в больницу. В этот же момент по улице ехал служебный автомобиль под управлением сотрудника полиции, исполнявшего должностные обязанности. Двигаясь на зеленый свет, полицейский выехал на перекресток, куда также выехал водитель скорой, двигавшийся на красный. В результате автомобили столкнулись, машина скорой помощи перевернулась.

"Прибывшая на место происшествия новая бригада скорой медицинской помощи госпитализировала пациента, его супругу и фельдшера в лечебное учреждение, в больнице пациент скончался. Причиной его смерти явилась острая коронарная недостаточность. Кроме того, в результате ДТП причинены различные травмы сотруднику полиции, супруге пациента и фельдшеру скорой медицинской помощи", - уточняется в сообщении.

Проводятся автотехническая судебная экспертиза и комиссионная судебно-медицинская экспертиза для установления связи между произошедшим ДТП и смертью пациента.