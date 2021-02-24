В Петербурге неизвестный сообщил о "минировании" трех школ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 февраля. /ТАСС/. Неизвестный в среду сообщил в экстренные службы о том, что три школы в Санкт-Петербурге якобы заминировали, проводится эвакуация детей. Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"Поступило анонимное сообщение о "минировании" трех школ, информация проверяется", - сказал собеседник агентства.

Школы проверяют в Выборгском и Калининском районах города, детей из них эвакуировали, занятия прерваны.

Официальным подтверждением данной информации ТАСС пока не располагает.