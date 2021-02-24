В Москве возбудили дело по факту вымогательства взятки полицейским с хозяина наркопритона

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Оперативник полиции в Москве требовал взятку в 340 тыс. рублей с мужчины, устроившего у себя дома наркопритон, а также пытался продать ему 500 гр. мефедрона. Возбуждены уголовные дела, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"Оперуполномоченный ОМВД по району Зябликово требовал с хозяина квартиры одного из домов на Костонайской улице, где был организован наркопритон, взятку в размере 340 тыс. рублей, чтобы не проводить проверку. Мужчина заявил о вымогательстве в полицию, и оперативника задержали при получении муляжа денег", - рассказал собеседник агентства.

Также этот оперативник предложил продать молодому человеку 500 гр. мефедрона, но не смог найти свой собственный тайник, потому что его замело снегом.

Возбуждены уголовные дела по статьям о получении взятки и покушении на сбыт наркотиков.