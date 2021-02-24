В Калужской области изъяли более 8 кг синтетических наркотиков в нарколаборатории

ТАСС, 24 февраля. Более 8 кг синтетических наркотиков изъяли в обнаруженной нарколаборатории в Калужской области. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

"Подпольное производство располагалось в нежилом строении на территории Тарусского района. При его осмотре оперативники обнаружили оборудование, позволяющее изготавливать запрещенные вещества в промышленных масштабах. Также изъят готовый продукт, расфасованный в полимерные пакеты, и емкости с жидкостью, содержащей наркотики. В пересчете на сухое вещество масса изъятого мефедрона составила более восьми килограммов", - сказала она.

По ее словам, в помещении нарколаборатории задержали двое мужчин, приезжих из других регионов, предположительно, причастных к организации незаконного бизнеса. По версии следствия, наркотические вещества предназначались для сбыта через тайники-закладки. Сейчас возбудили уголовное дело по статье 228.1 УК РФ ("Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов"), задержанные находятся под стражей.