В Каспийске число пострадавших от отравления выросло до 29, большинство из них - дети

МАХАЧКАЛА, 24 февраля. /ТАСС/. Число обратившихся к врачам с отравлением в дагестанском Каспийске увеличилось до 29, из них 26 - дети. Об этом сообщили журналистам в среду в пресс-службе Минздрава Дагестана.

Ранее источник в администрации города сообщал о госпитализации в Каспийске свыше 20 человек с признаками пищевого отравления, в том числе 19 детей.

"С 23 по 24 февраля в центральную городскую больницу Каспийска с симптомами кишечной инфекции обратились 29 пациентов, из них 26 - дети, преимущественно дошкольного возраста. 19 пациентов были госпитализированы в стационар города Махачкалы. На утро 24 февраля три из них с легким течением заболевания выписаны на амбулаторное долечивание, стацлечение (лечение в стационаре - прим. ТАСС) продолжают 16 пациентов. Еще 10 человек лечатся амбулаторно под наблюдением специалистов", - сообщили в пресс-службе.

По ее данным, состояние пациентов легкой и средней степени тяжести. "Они получают все необходимое лечение, их здоровью ничего не угрожает", - добавили в министерстве.