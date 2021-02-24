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Полиция возбудила дело в отношении студента, станцевавшего на Мамаевом кургане

Свои действия он объяснил тем, что хотел привлечь подписчиков на свой канал в интернете

ВОЛГОГРАД, 24 февраля. /ТАСС/. Полицейские в Волгограде возбудили уголовное дело в отношении студента, станцевавшего на Мамаевом кургане, сообщила в среду журналистам руководитель пресс-службы ГУ МВД по Волгоградской области Светлана Смольянинова.

"В отношении 20-летнего студента, станцевавшего на Мамаевом кургане, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 244 УК РФ ("Надругательство над телами умерших и местами их захоронения"). Студент Волгоградского института управления сознался в содеянном. Свои действия он объяснил тем, что хотел привлечь подписчиков на свой канал в интернете", - сказала Смольянинова.

Ранее интернет-издание v1.ru сообщало, что местный блогер опубликовал в своем профиле в соцсети TikTok видео, где он раздетый по пояс танцует у подножия скульптуры "Родина-мать" на Мамаевом кургане в Волгограде.

В среду полицейские в ходе проверки установили его личность и задержали.

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