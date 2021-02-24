Сообщения о минировании 19 школ в Тольятти оказались ложными

САМАРА, 24 февраля. /ТАСС/. Письма с предупреждением о минировании поступили в 19 образовательных учреждений в Тольятти, все они оказались ложными. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе городской администрации в среду.

"По информации ЕДДС городского округа Тольятти, по состоянию на 12:24 (11:24 мск) в среду письма с предупреждениями о минировании поступили еще в 19 образовательных учреждений города. Все учащиеся и сотрудники учреждений общего образования эвакуированы", - говорится в сообщении.

Сейчас сигналы отработали, сообщения не подтвердились. Ситуация находится на контроле администрации Тольятти и правоохранительных органов.

В среду руководители семи школ также сообщили в городской департамент образования о получении аналогичных электронных писем в нерабочее время - в период с 20 по 21 февраля. Во всех школах также провели экстренную эвакуацию учеников и сотрудников, однако сигналы о минировании также не подтвердились.