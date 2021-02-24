Суд оштрафовал экс-командующего 6-й армией ВВС и ПВО Дуплинского за мошенничество

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Московский гарнизонный военный суд (МГВС) назначил 200 тыс. рублей штрафа бывшему командующему 6-й армией ВВС и ПВО Западного военного округа Минобороны РФ Александру Дуплинскому. Как передает корреспондент ТАСС, генерал-лейтенант признан виновным в мошенничестве с квартирой на Левобережной улице в Москве.

"Признать Дуплинского Александра Васильевича виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 200 тыс. рублей. Ранее избранную ему меру пресечения в виде подписки о невыезде отменить", - говорится в приговоре судьи Максима Иванова. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в установленные законом сроки.

Согласно приговору, штраф должен быть уплачен в течение 60 дней после вступления приговора в силу. В качестве смягчающих обстоятельств суд учел боевые заслуги ветерана, госнаграды, добровольное погашение им ущерба. Изначально ущерб составлял 2,5 млн рублей, но после пересчета был снижен до 1,314 млн рублей.

"Пойду до конца", - ответил генерал корреспонденту ТАСС на вопрос об обжаловании приговора. В ходе прений сторон военный прокурор попросил назначить Дуплинскому три года условно с испытательным сроком на два года, а также штраф в размере 300 тыс. рублей. Потерпевшей стороной признано Министерство обороны РФ, которое на стадии следствия и суда не предъявляло иск.

Дело генерала

Дело в отношении него поступило в МГВС в конце августа прошлого года. Как установил суд, генерал нанес ущерб Минобороны в размере более 1,3 млн рублей, получив квартиру в Москве площадью на 18 кв. м больше, чем ему было положено. По данным военного следствия, для этого Дуплинский незаконно оформил на свое иждивение собственную внучку, а также предоставил фальшивый судебный документ. На спорную недвижимость судом наложен арест, который останется в силе для обеспечения исполнения приговора.

Дуплинский еще на стадии прокурорской проверки возместил ущерб до возбуждения дела, вину он не признал и просил в прениях оправдать его. "Доказанности моей вины в деле нет", - заявил Дуплинский ТАСС перед оглашением приговора. Во время следствия и суда мера пресечения в отношении него не избиралась. Дуплинский был уволен со службы, но это решение он обжаловал. По его словам, дела и должность он "лично никому не передавал". "В это время я находился на обучении в служебной командировке", - пояснил Дуплинский.

По данным газеты "Коммерсантъ", поддельное судебное решение Дуплинскому изготовил бывший секретарь военного совета армии Алексей Балябин (материалы дела в отношении него выделены в отдельное производство). Ранее он был приговорен к 7,5 года колонии за продажу своим однополчанам руководящих должностей и командировок в Сирию.

58-летний генерал-лейтенант Дуплинский является заслуженным военным летчиком России и кавалером орденов Мужества, Жукова и "За боевые заслуги".