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Житель Якутии оштрафован на 100 тыс. рублей за публикацию фото Гитлера

Подсудимый полностью признал свою вину

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Житель Якутии приговорен к штрафу в размере 100 тыс. рублей за размещение фотографии Адольфа Гитлера в социальной сети. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Генеральной прокуратуры РФ.

"Мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 354.1 УК РФ ("Реабилитация нацизма"). Уголовное дело по ходатайству подсудимого рассмотрено в особом порядке, так как вину в совершенном преступлении он признал полностью и раскаялся в содеянном. Суд с учетом мнения государственного обвинителя назначил наказание в виде штрафа в размере 100 тыс. рублей", - отметили в Генпрокуратуре.

Мужчина 4 мая 2020 года разместил на своей странице в социальной сети изображение Адольфа Гитлера, сопроводив ее надписями, оправдывающими нацизм.

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