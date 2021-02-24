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В Набережных Челнах горит бокс с пластиком и деревом на площади 300 кв. м

Погибших и пострадавших нет

КАЗАНЬ, 24 февраля. /ТАСС/. Бокс с пластиком и деревом горит Набережных Челнах в Татарстане, площадь пожара составляет порядка 300 кв. м. Об этом в среду журналистам сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по республике.

"В 14:34 мск по номеру вызова пожарной охраны поступило сообщение о пожаре в городе Набережные Челны по адресу: Казанский проспект, 242/3 (промзона), на складе по хранению керамической плитки. В 14:47 мск по прибытии первых пожарных подразделений 15-го отряда Федеральной противопожарной службы МЧС России зафиксировано открытое горение бокса с пластиком и деревом. Площадь пожара - порядка 300 кв. м", - говорится в сообщении.

До прибытия пожарно-спасательных подразделений самостоятельно эвакуировались 10 человек, погибших и пострадавших нет, уточнили в пресс-службе ведомства.

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