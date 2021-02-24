Источник: причиной отравления детей в Каспийске могла стать вода, подаваемая в город

МАХАЧКАЛА, 24 февраля. /ТАСС/. Вода, подаваемая в город, могла стать причиной массового отравления детей в городе Каспийске в Дагестане. Об этом в среду ТАСС сообщил источник в городской администрации.

"Вода в Каспийск поступает в полном объеме, никаких ограничений нет. В настоящее время сотрудники Роспотребнадзора взяли около 40 проб из разных точек города для установления точных причин отравления. Специалисты пока не исключают версию, что одной из причин могла стать вода, подаваемая в город", - сказал источник.

Ранее в пресс-службе Минздрава Дагестана сообщили, что с 23 по 24 февраля в центральную городскую больницу Каспийска с симптомами кишечной инфекции обратились 29 пациентов, из них 26 - дети, преимущественно дошкольного возраста. 19 пациентов были госпитализированы.