Суд приговорил сына депутата Госдумы к 2,5 года колонии за избиение пешехода в Москве

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Никулинский суд Москвы приговорил Абдулгамида Гаджиева - сына депутата Госдумы Мурада Гаджиева - к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы за избиение человека на юго-западе Москвы в составе группы.

"Суд признал Гаджиева Абдулгамида Мурадовича виновным по п. "г" ч. 2 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью группой лиц) и приговорил его к двум годам и шести месяцам колонии общего режима", - сообщили ТАСС в пресс-службе суда. Там не уточнили иных личных данных осужденного, однако источник ТАСС в правоохранительных органах отметил, что речь идет именно о сыне депутата.

"При этом виновными в том же преступлении также признаны иные соучастники Гаджиева. Так, суд признал виновными Мальсагова М. А. и Дзахкиева М. М. и назначил им наказание на срок 2 года и 6 месяцев с отбыванием в колонии общего режима, Исрапилов А. М. приговорен к 1 году и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, Мальсагов А. М. приговорен к 2 годам и 7 месяцам лишения свободы с лишением права заниматься определенной деятельностью - управлять транспортными средствами сроком на 2 года, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - отметили в пресс-службе суда.

По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, летом 2020 года эти люди ехали на внедорожнике по проспекту Вернардского и вступили в конфликт с пешеходом, который переходил дорогу по переходу. Гаджиев и его товарищи избили пешехода и скрылись на машине. Пострадавший обратился в полицию, а сам момент избиения был заснят на камеры телефонов очевидцами происшествия. Позже выяснилось, что тот из нападавших, который сидел за рулем автомобиля, ранее был лишен судом права управления транспортным средством.

Мурад Гаджиев с 2011 года является депутатом Госдумы, входил в комитет нижней палаты по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству. 18 сентября 2016 года Гаджиев был избран депутатом Госдумы VII созыва по списку "Единой России" (пятый номер в региональной группе № 26, Республика Дагестан). Член фракции "Единая Россия".