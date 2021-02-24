Уголовное дело возбудили после массового отравления детей в Каспийске

МАХАЧКАЛА, 24 февраля. /ТАСС/. Следственные органы в Республике Дагестан возбудили уголовное дело по факту массового отравления в Каспийске, в результате которого к врачам обратились 26 детей. Об этом сообщили ТАСС в управлении СК РФ по республике.

"По сообщению о пищевом отравлении детей в городе Каспийске возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей"). По версии следствия, в феврале 2021 года в Каспийскую центральную городскую больницу обратились 26 детей в возрасте от трех месяцев до 14 лет с симптомами кишечной инфекции. Всем поступившим детям оказана необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что в настоящее время по делу проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего, а также очага инфекции.

Ранее в среду источник в администрации Каспийска сообщил ТАСС, что причиной отравления могла стать подаваемая в город питьевая вода. По данным пресс-службы Минздрава Дагестана, с 23 по 24 февраля в Каспийскую центральную городскую больницу с симптомами кишечной инфекции обратились 29 пациентов, из них 26 детей (преимущественно дошкольного возраста). 19 пациентов госпитализированы.