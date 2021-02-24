Экс-замначальника таможенного поста в Петербурге оштрафовали на 5 млн рублей за взятку

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 февраля. /ТАСС/. Бывший заместитель начальника Турухтанного таможенного поста в Санкт-Петербурге Михаил Жуков, задержанный СК и ФСБ в 2019 году по делу о получении взяток, оштрафован судом на 5 млн рублей, сообщили ТАСС в Северо-Западной транспортной прокуратуре.

"Суд назначил наказание бывшему заместителю начальника Турухтанного таможенного поста Балтийской таможни в виде штрафа в размере 5 млн рублей в доход государства, а также лишения права в течение пяти лет занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления", - говорится в поступившем в ТАСС сообщении.

Жукова признали виновным по ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере"). Вместе с ним также осужден бывший инспектор того же поста Александр Болоткин по ч. 3 ст. 291.1 УК РФ ("Посредничество во взяточничестве группой лиц по предварительному сговору в крупном размере"). Ему назначен штраф в 2 млн рублей и запрет на три года занимать должности в органах государственной власти. Приговор вынесен Кировским районным судом Петербурга.

В июне 2019 года в СК сообщали, что в Петербурге при участии сотрудников ФСБ был задержан заместитель начальника Турухтанного таможенного поста Балтийской таможни Жуков за получение взяток. Также был задержан инспектор той же таможни Болоткин за посредничество во взяточничестве.

Как уточнили в прокуратуре, в ходе расследования дел было установлено, что Жуков получил взятку в 1,4 млн рублей за беспрепятственное декларирование товаров и их перемещение через границу России. В качестве посредника в получении взятки выступил инспектор таможни.