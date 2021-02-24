Следствие требует запрета действий первому фигуранту дела о перекрытии дорог в Москве

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Следствие требует назначить первому фигуранту дела о перекрытии дорог в ходе незаконной акции 23 января в Москве, члену незарегистрированной Либертарианской партии России (ЛПР) Глебу Марьясову меру пресечения в виде запрета определенных действий. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Сергей Тельнов.

"Следователь вышел в суд с ходатайством об избрании меры пресечения Марьясову в виде запрета определенных действий. Соответствующий материал уже поступил в Тверской суд Москвы", - сказал он, отметив, что пока не владеет информацией о том, что именно хотят запретить его подзащитному.

Марьясов стал подозреваемым по ч. 1 ст. 267 УК РФ ("Приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения. Он стал первым фигурантом дела о перекрытии движения в ходе акции 23 января. Вину член ЛПР не признает.

По версии следствия, на акции 23 января несколько граждан перекрыли дороги и тротуары в районе Пушкинской площади в Москве. В результате было остановлено дорожное движение и блокированы транспортные коммуникации. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 267 УК РФ.