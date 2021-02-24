Тело новорожденного ребенка нашли в выгребной яме в Новгородской области

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 24 февраля./ТАСС/. Тело новорожденного ребенка обнаружили правоохранители в выгребной яме частного дома. По данному факту СУ СК по Новгородской области проводит проверку, сообщила в среду пресс-служба ведомства.

"24 февраля 2021 года в выгребной яме на территории частного дома в селе Мошенское Новгородской области обнаружено тело новорожденного ребенка. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Новгородской области проводится доследственная проверка", - говорится в сообщении.

Как пояснили в пресс-службе, женщина обратилась за медицинской помощью и сообщила, что у нее случились преждевременные роды. После посещения женщиной врача, информация о случившемся была передана в правоохранительные органы.

В настоящее время следователи проводят осмотр места происшествия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, будет проведено судебно-медицинское исследование по установлению причины смерти младенца.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.