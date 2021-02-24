Суды Москвы арестовали более 1,2 тыс. человек после несанкционированных акций с 23 января

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Московские суды арестовали в административном порядке более 1 250 человек за участие в несанкционированных акциях протеста с 23 января. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова.

"В московские суды за период с 23 января 2021 года поступило 5 716 дел об административных правонарушениях, возбужденных в связи с публичными мероприятиями, прошедшими в вышеуказанный период в Москве, а именно 59 дел по ст. 19.3 КоАП РФ ("Неповиновение законному требованию представителя власти") и 5 657 дел по ст. 20.2 КоАП РФ ("Нарушение установленного порядка проведения митинга"). Всего по всем статьям КоАП РФ было арестовано 1 251 человек", - сказала она.

Как уточнила Солопова, из 59 дел по ст. 19.3 КоАП РФ уже рассмотрены 43. Из них 33 гражданам назначен административный арест, 10 - административный штраф. Из 5 657 дел по ст. 20.2 КоАП РФ уже рассмотрены 3 708. 1 218 гражданам назначен административный арест, 2 490 - административный штраф.

"Таким образом, всего арестован 1 251 человек (33 - по 19.3 КоАП и 1 218 - по 20.2. КоАП), оштрафованы 2 500 человек (10 - по ст. 19.3 и 2 490 - по ст. 20.2), 245 материалов возвращено для устранения недостатков. Остальные материалы находятся в производстве судов", - заключила она.

Несогласованные акции прошли в Москве и других крупных городах 23 и 31 января. 2 февраля, после решения суда о замене Алексею Навальному условного наказания на реальное, группы людей также собрались в центре столицы и устроили несанкционированные митинги. Правоохранители во всех случаях предупреждали, что акции незаконны. Только в ходе акции в Москве 23 января были задержаны почти 2 тыс. человек.