В Курганской области задержали подростка по обвинению в убийстве

ТАСС, 24 февраля. Правоохранительные органы задержали 15-летнего жителя города Щучье в Курганской области по обвинению в причинении смерти 57-летнему мужчине. Об этом сообщили в среду в пресс-службе следственного управления СК РФ.

"Следственными органами СУ СК России по Курганской области 15-летний житель города Щучье обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего). В настоящее время юноша задержан, следователем решается вопрос об избрании в отношении него необходимой меры пресечения", - говорится в сообщении.

Инцидент произошел 18 февраля в квартире общего знакомого обвиняемого и убитого. Следствие считает, что подросток напал на мужчину после ссоры и жестоко избил. Он ранил его ножом в руку и бедро, повредив бедренную артерию. "Спустя непродолжительное время потерпевший скончался в результате возникшей обильной кровопотери", - уточнили в ведомстве.