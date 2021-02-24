В отношении якутского "шамана" Габышева возбудили дело о нападении на полицейского

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти в отношении якутского "шамана" Александра Габышева. Об этом ТАСС сообщил координатор организации "Правозащита Открытки" Алексей Прянишников, который оказывает Габышеву правовую помощь.

"Следственный комитет возбудил в отношении Габышева уголовное дело по ст. 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти"). Завтра пройдут следственные действия с его участием", - сказал он, не уточнив других подробностей дела.

Как ранее сообщала журналистам адвокат Габышева Ольга Тимофеева, 12 мая прошлого года ее подзащитного принудительно госпитализировали в Якутский республиканский психоневрологический диспансер. До этого у него было диагностировано психическое заболевание.

В сентябре прошлого года в отношении Габышева была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде по уголовному делу по ч. 1 ст. 280 УК РФ ("Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности"). Согласно постановлению, "Габышев с 6 марта по 22 мая, находясь в неустановленном месте, обратился лично к группе людей с призывами к осуществлению экстремистской деятельности". Как сообщал адвокат, Габышев по итогам комплексной психолого-психиатрической экспертизы признан невменяемым. Позже подписку о невыезде с "шамана" сняли.