В Кизляре возбудили уголовное дело о хулиганстве после конфликта со стрельбой

МАХАЧКАЛА, 24 февраля. /ТАСС/. Полиция возбудила уголовное дело после стрельбы, устроенной накануне в Кизляре. Об этом сообщили в среду в пресс-службе МВД Дагестана.

"23 февраля в Кизляре возле одного из домов по улице Октябрьской, предположительно, двое неизвестных из огнестрельного оружия неустановленного образца произвели выстрелы в двоих жителей Кизлярского района 36 и 42 лет и скрылись с места происшествия на двух автомашинах ВАЗ-2114", - сообщили в МВД республики.

В ведомстве отметили, что личность одного из подозреваемых - 32-летнего жителя Гунибского района - уже удалось установить. Сейчас принимаются меры его задержанию. Кроме того, полицейские пытаются выяснить, кто был его сообщником. Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. Пострадавшие с огнестрельными ранениями, по данным МВД, находятся в центральной городской больнице.