Суд запретил определенные действия первому фигуранту дела о перекрытии дорог в Москве

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Тверской суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия о запрете определенных действий первому фигуранту дела о перекрытии дорог в ходе несанкционированной акции 23 января в Москве, члену незарегистрированной Либертарианской партии России (ЛПР) Глебу Марьясову. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения Марьясову в виде запрета определенных действий на срок до 24 марта", - сказали в пресс-службе.

Суд установил Марьясову следующие запреты: ему нельзя покидать его квартиру в Москве в период с 08:00 до 20:00, участвовать в массовых мероприятиях или организовывать их, вести телефонные переговоры или пользоваться интернетом, отправлять и получать почтовую корреспонденцию. Ему также запрещено общаться с другими фигурантами дела без разрешения следователя.

Марьясов стал подозреваемым по ч. 1 ст. 267 УК РФ ("Приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения"). Он стал первым фигурантом дела о перекрытии движения в ходе несанкционированной акции 23 января. Вину он не признает.

По версии следствия, на акции 23 января несколько граждан перекрыли дороги и тротуары в районе Пушкинской площади в Москве. В результате было остановлено дорожное движение и блокированы транспортные коммуникации. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 267 УК РФ.