Открытое горение на складе в Набережных Челнах ликвидировано

ТАСС, 24 февраля. Пожарные ликвидировали открытое горение на складе по хранению керамической плитки в Набережных Челнах в Татарстане. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по республике.

"В 18:29 мск ликвидация открытого горения", - отметили в пресс-службе.

Сообщение о пожаре на складе поступило в 14:34 мск. Загорелся бокс с пластиком и деревом. Возгорание было локализовано на площади 360 кв. м.

Ранее в пресс-службе прокуратуры Татарстана сообщили, что на место пожара выехал прокурор города Дмитрий Ерпелев.